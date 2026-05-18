Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Bloomberg: iOS 27 получит полноценного ИИ-ассистента Siri с новыми возможностями
Apple также планирует внедрить автоматическое удаление чатов с ИИ-ассистентом

Apple готовит крупное обновление Siri в будущей версии iOS 27, превращая голосового помощника в более современный чат-ориентированный инструмент. По данным Bloomberg, компания рассматривает запуск отдельного приложения Siri, которое будет работать как диалоговый интерфейс: пользователь сможет общаться с ассистентом в формате переписки, а не только голосовых команд.Источник изображения: Reuters
URL изображенияОдной из ключевых функций станет история разговоров. При этом Apple планирует внедрить автоматическое удаление чатов: переписка с Siri будет стираться через заданный срок. Пользователь сможет выбирать период хранения данных, например, один месяц или год. Такой подход связан с акцентом компании на приватность и контроль персональной информации.

Новый Siri также должен стать ближе к современным ИИ-ассистентам, таким как ChatGPT или Google Gemini. Ожидается, что он будет лучше понимать контекст, поддерживать более сложные диалоги и выполнять расширенные задачи, выходящие за рамки обычных команд.

Разработка пока находится на ранней стадии, часть функций может выйти в виде бета-версии. Apple осторожно подходит к внедрению таких изменений, несмотря на ранние обещания ускорить внедрение ИИ.

#apple #ios #siri #ios 27
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи нашли в Румынии останки элитного аварского воина возрастом 1400 лет и его коня
Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
В Китае представили фотонный квантовый компьютер Jiuzhang 4.0
Эксперт протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 5090 в современных играх
Робот CUREE слушает креветок и следит за барракудами для спасения коралловых рифов
RX 580 в Linux обеспечила более высокий fps в Forza Horizon 6 по сравнению с Windows 11
Крупнейший энергооператор США сообщил о резком росте цен на электроэнергию из-за дата-центров
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
В играх отмененный Core Ultra 9 290K Plus оказался практически равен Core Ultra 7 270K Plus
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
Первые отзывы о фильме «Звёздные войны: Мандалорец и Грогу» оказались неожиданно спорными
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд
Процессоры Intel "Razor Lake-AX" получат до 32 графических ядер Xe3
Студент из США использовал батарею от газонокосилки и собрал дроида из «Звёздных войн» за $2800
Студия Fenris Creations представила крупные обновления для EVE Online, EVE Frontier и EVE Vanguard
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter