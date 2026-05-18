Apple также планирует внедрить автоматическое удаление чатов с ИИ-ассистентом

Apple готовит крупное обновление Siri в будущей версии iOS 27, превращая голосового помощника в более современный чат-ориентированный инструмент. По данным Bloomberg, компания рассматривает запуск отдельного приложения Siri, которое будет работать как диалоговый интерфейс: пользователь сможет общаться с ассистентом в формате переписки, а не только голосовых команд. Источник изображения: Reuters

Одной из ключевых функций станет история разговоров. При этом Apple планирует внедрить автоматическое удаление чатов: переписка с Siri будет стираться через заданный срок. Пользователь сможет выбирать период хранения данных, например, один месяц или год. Такой подход связан с акцентом компании на приватность и контроль персональной информации.

Новый Siri также должен стать ближе к современным ИИ-ассистентам, таким как ChatGPT или Google Gemini. Ожидается, что он будет лучше понимать контекст, поддерживать более сложные диалоги и выполнять расширенные задачи, выходящие за рамки обычных команд.

Разработка пока находится на ранней стадии, часть функций может выйти в виде бета-версии. Apple осторожно подходит к внедрению таких изменений, несмотря на ранние обещания ускорить внедрение ИИ.