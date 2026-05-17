Команда инженеров и дизайнеров перебрала сотни различных прототипов и вариаций, чтобы создать уникальные материалы и конструкцию

Бывший дизайнер Apple Юджин Вонг, проработавший в компании 22 года, рассказал подробности создания полноразмерных наушников AirPods Max. По его словам, создание дизайна для этих наушников заняло у компании целых 5 лет. Источник изображения: Gemini AIЭкс-сотрудник объясняет, что процесс значительно сложнее, чем может показаться пользователю продукции Apple. Команда Apple подошла к проекту так, будто создаёт сразу несколько отдельных продуктов, а не одно устройство. Отдельное внимание уделялось ключевым частям конструкции – амбушюрам и защитному чехлу, которые прорабатывались отдельно и создавались в сотнях вариаций.

Самой трудной задачей оказался дизайн амбушюров. Их разрабатывали так, чтобы они могли обеспечить идеальный звук и комфорт для сотен тысяч разных форм головы и ушей. Перед утверждением финального варианта инженеры протестировали сотни различных вариаций и инженерных концепций.

В AirPods Max не стали добавлять заметный логотип с яблоком, желая, чтобы наушники были более нейтральными не превращались к рекламный объект на голове пользователя.