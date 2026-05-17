Nacvark
Cerebras Systems была оценена в $60 млрд: буквально 7 лет назад компания чуть не обанкротилась
Ещё недавно компания сжигала миллионы долларов и не могла сделать свой продукт рабочим

Американский стартап Cerebras Systems, разрабатывающий специализированные чипы для искусственного интеллекта (ИИ), на раннем этапе своего существования оказался на грани банкротства, несмотря на значительные инвестиции. Об этом сообщает TechCrunch.

Буквально несколько дней назад компания завершила IPO с оценкой в 60 миллиардов долларов США, а также привлекла дополнительные 5,55 миллиардов долларов США. Однако в 2019 году компания ежемесячно тратила около 8 миллионов долларов США, при этом суммарные убытки приблизились к 200 миллионам долларов США.Источник изображения: Reuters
URL изображенияОсновная проблема заключалась в том, что ключевой продукт – процессор для ИИ – долгое время не удавалось довести до рабочего состояния. В отличие от конкурентов, Cerebras Systems сделала ставку на создание одного гигантского чипа размером почти с кремниевую пластину, тогда как другие компании используют множество меньших процессоров. Такой подход потенциально ускоряет вычисления, но сопровождается серьёзными инженерными трудностями.

Критические сложности возникли не только при разработке самого чипа, но и на этапе его интеграции: инженерам пришлось решать задачи энергоснабжения, охлаждения и передачи данных. Энергопотребление устройства значительно превышало показатели традиционных решений, что требовало создания новых технологий охлаждения и подключения.

Ситуация изменилась в конце 2019 года, когда команде удалось устранить ключевые технические проблемы, и чип впервые стабильно заработал. Этот момент стал переломным и позволил компании продолжить развитие. В этот раз ставка Cerebras Systems зашла: компания стала успешной и избежала банкротства.

#cerebras systems
Источник: techcrunch.com
