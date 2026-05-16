Nacvark
США могут начать антимонопольное расследование против Arm Holdings
Оно связано с практикой компании по лицензированию полупроводниковых технологий

В США рассматривают возможность начала антимонопольного расследования в отношении Arm Holdings в связи с практикой лицензирования британским разработчиком микросхем своих полупроводниковых технологий. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным издания, Федеральная торговая комиссия США изучает практики лицензирования компании. Власти хотят выяснить, не злоупотребляет ли Arm своим положением на рынке полупроводниковых технологий в рамках планов по монополизации рынка.

Arm Holdings разрабатывает архитектуру процессоров, которая используется большинством производителей мобильных устройств и всё активнее применяется в серверах и системах искусственного интеллекта. Компания не выпускает чипы самостоятельно, а предоставляет лицензии партнёрам.

Опасения регуляторов связаны с тем, что изменения условий лицензирования или ограничение доступа к технологиям могут повлиять на конкуренцию среди производителей чипов. Аналогичные расследования против Arm Holdings уже проходили в других странах, включая Южную Корею, затрагивая практику лицензирования технологий.

#сша
Источник: bloomberg.com
