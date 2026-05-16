В США рассматривают возможность начала антимонопольного расследования в отношении Arm Holdings в связи с практикой лицензирования британским разработчиком микросхем своих полупроводниковых технологий. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.По данным издания, Федеральная торговая комиссия США изучает практики лицензирования компании. Власти хотят выяснить, не злоупотребляет ли Arm своим положением на рынке полупроводниковых технологий в рамках планов по монополизации рынка.
Arm Holdings разрабатывает архитектуру процессоров, которая используется большинством производителей мобильных устройств и всё активнее применяется в серверах и системах искусственного интеллекта. Компания не выпускает чипы самостоятельно, а предоставляет лицензии партнёрам.
Опасения регуляторов связаны с тем, что изменения условий лицензирования или ограничение доступа к технологиям могут повлиять на конкуренцию среди производителей чипов. Аналогичные расследования против Arm Holdings уже проходили в других странах, включая Южную Корею, затрагивая практику лицензирования технологий.