Китайские учёные клонировали группу так называемых «молочных коз»

Китайские исследователи добились значимого прорыва в животноводстве, впервые успешно клонировав сразу шесть высокопродуктивных молочных коз. Эксперимент был проведён в провинции Шэньси на северо-западе страны. Источник изображения: Gemini AIПроект реализовала команда Северо-Западного сельскохозяйственного и лесного университета под руководством Ван Сяолуна. В результате были получены четыре самца и две самки, клонированные от элитных доноров зааненской породы. Основная причина, почему были выбраны именно эти козы – ежегодные высокие надои в объёме более 2800 килограммов молока, а также повышенное содержание в нём белка и жиров.

Учёные утверждают, что донорские животные обладают устойчивостью к заболеваниям, хорошей адаптацией к окружающей среде и стабильной репродуктивной функцией. Для клонирования использовалась современная система молекулярной селекции, сочетающая геномный анализ и перенос соматических клеток. Традиционные методы селекции требуют примерно до 10 лет, в то время как такой подход к клонированию сокращает сроки и сохраняет основные генетические преимущества пород.

Китайское издание «Синьхуа» отмечает, что принятое решение о клонировании животных соответствует целям пятилетнего плана Китая по повышению эффективности животноводства.