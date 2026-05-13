Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
OpenAI открыла европейским компаниям доступ к новейшим ИИ-моделям
В то же время Anthropic пока воздерживается от такой открытости

Компания OpenAI предоставила ряду европейских компаний доступ к своим новейшим моделям искусственного интеллекта (ИИ), чтобы усилить кибербезопасность и устойчивость критически важных отраслей. Произошло это на фоне популярности ИИ-модели Mythos от Anthropic. используемой в целях улучшения кибербезопасности.Источник изображения: Reuters
URL изображенияИнициатива реализуется в рамках программы Trusted Access for Cyber и охватывает такие организации, как Deutsche Telekom, BBVA, Telefónica, Sophos и Scalable Capital. Компании смогут использовать продвинутые модели, включая GPT-5.5-Cyber, для поиска уязвимостей и защиты инфраструктуры.

Главная цель – дать киберспециалистам такие же мощные инструменты, какие потенциально могут использовать злоумышленники. В OpenAI подчёркивают, что важно сохранять баланс между доступностью технологий и их безопасным применением. 

Решение принято на фоне растущих опасений по поводу новых ИИ-моделей, способных как находить, так и эксплуатировать уязвимости в системах. В частности, конкурирующая компания Anthropic недавно представила модель Mythos, усилившую тревогу вокруг киберрисков. Параллельно OpenAI предложила доступ к своим кибербезопасным инструментам и Европейской комиссии – шаг, на который не пошла вышеупомянутая Anthropic.

#искусственный интеллект #европа #openai #ии-модели
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
MAXSUN выпустила новые материнские платы AMD B850 в сериях iCraft и eSport с поддержкой PCIe 5.0
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter