Компания OpenAI предоставила ряду европейских компаний доступ к своим новейшим моделям искусственного интеллекта (ИИ), чтобы усилить кибербезопасность и устойчивость критически важных отраслей. Произошло это на фоне популярности ИИ-модели Mythos от Anthropic. используемой в целях улучшения кибербезопасности. Источник изображения: Reuters

Инициатива реализуется в рамках программы Trusted Access for Cyber и охватывает такие организации, как Deutsche Telekom, BBVA, Telefónica, Sophos и Scalable Capital. Компании смогут использовать продвинутые модели, включая GPT-5.5-Cyber, для поиска уязвимостей и защиты инфраструктуры.

Главная цель – дать киберспециалистам такие же мощные инструменты, какие потенциально могут использовать злоумышленники. В OpenAI подчёркивают, что важно сохранять баланс между доступностью технологий и их безопасным применением.

Решение принято на фоне растущих опасений по поводу новых ИИ-моделей, способных как находить, так и эксплуатировать уязвимости в системах. В частности, конкурирующая компания Anthropic недавно представила модель Mythos, усилившую тревогу вокруг киберрисков. Параллельно OpenAI предложила доступ к своим кибербезопасным инструментам и Европейской комиссии – шаг, на который не пошла вышеупомянутая Anthropic.