Профсоюз Samsung Electronics объявил об отсутствии прогресса в соглашении с руководством компаний относительно возможности увеличения заработных плат и улучшения рабочих условий для сотрудников южнокорейских предприятий. Уже в этом месяце более 50 тысяч сотрудников компании могут оставить станки на 2,5 недели, парализовав большую часть производственных мощностей компании. Samsung Electronics является крупнейшим в мире производителем микросхем памяти. Источник изображения: Reuters

Компания не учла требования профсоюза о пересмотре системы оплаты труда, в том числе об отмене ограничений на премиальные бонусы. Это означает, что уже с 21 мая 2026 года сотрудники объявят 18-дневную забастовку, которая грозит Samsung Electronics серьёзными проблемами и срывом сроков поставок. Последнее усугубит имеющийся дефицит памяти на рынке, а это, в свою очередь, может сказаться на стоимости.

В отличие от SK Hynix, руководство Samsung Electronics не пошло навстречу своим сотрудникам, которые не готовы работать за меньше, чем предлагают конкуренты. Вероятно, некоторые из сотрудников попросту перейдут на предприятия SK Hynix, которая быстрее отреагировала на рост своих доходов и ответила сотрудникам тем же.