Хакеры могли заполучить контроль над находящимся внутри промышленным оборудованием

Агентство внутренней безопасности Польши сообщило об обнаружении пяти случаев кибератак на водоочистные сооружения страны, в ходе которых хакеры могли заполучить контроль над находящимся внутри промышленным оборудованием. В худшем случае у хакеров мог появится доступ к оборудованию, влияющему на систему водоснабжения. Источник изображения: Gemini AIПольские спецслужбы также сообщают о других кибератаках, направленных на их критическую инфраструктуры. Подобные инциденты удавалось пресекать, но сам факт кибератак подтверждён. Среди причин называют в том числе слабые меры безопасности непосредственно на самих объектах.

Польша далеко не первая страна, которая сообщает о кибератаках против её критической инфраструктуры. В 2021 году США заявили, что одному их хакеров удалось получить доступ к водоочистной станции в Олдсмаре, штат Флорида, после чего он попытался повысить уровень гидроксида натрия. С тех пор спецслужбы США предупреждают, что предприятия, связанные с водоснабжением, являются одной из наиболее уязвимых целей для хакеров.