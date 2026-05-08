По крайней мере, истец связывает удаление со своей конкурентной позицией

Компания Rave, разрабатывающая сервис для совместного просмотра видео и общения пользователей, подала иск против компании Apple, обвинив её в монополизации рынка и устранении конкурентов. Приложение Rave было удалено из фирменного магазина приложений App Store в 2025 года по причину нарушения правил платформы. Источник изображения: Reuters

По мнению представителей Rave, компания Apple попросту решила устранить конкурента после запуска собственной функции совместного просмотра видео SharePlay. В своём иске юристы компании объясняют, что действия Apple ограничивают конкуренцию на рынке цифровых сервисов и злоупотребляют доминирующим положением App Store.

Rave требует от Apple вернуть в App Store её приложение, а также выплатить компенсацию в размере, оцениваемой сотнями миллионов долларов.

Руководство Apple пока не давало официальных комментариев относительно этого иска, но это не первый случай, когда компанию обвиняют в антиконкурентных действиях и монополизации рынка. Epic Games также подавала иски против Apple из-за удаления своих мобильных видеоигр из магазина приложений.