Компания Aurora Innovation объявила о партнёрстве с логистическим гигантом McLane для осуществления регулярных беспилотных рейсов в штате Техас. Речь идёт о маршруте между Далласом и Хьюстоном, одном из ключевых транспортных коридоров США, где теперь появятся беспилотные грузовики. Источник изображения: Aurora InnovationНа этом направлении грузовики Aurora будут преодолевать магистральный участок полностью в автономном режиме, без водителя за рулём. При этом в кабине должен присутствовать человек-наблюдатель, который следит за системой, но не вмешивается в управление ним. Последняя часть доставки в городской местности традиционно будет выполняться водителями McLane.

Сотрудничество стало продолжением многолетних тестов, которые компании проводили с 2023 года. Теперь проект переходит из стадии пилотов к реальной коммерческой эксплуатации. По сути, это один из первых случаев в США, когда беспилотные грузовики начинают регулярно использоваться для обеспечения коммерческой логистики.

Следует подчеркнуть, что в этот раз речь идёт о полноценной эксплуатации, а не тестировании технологий. Однако сам факт, что водитель все равно будет присутствовать в транспорте, подтверждает отсутствие полного доверия к технологиям автономного вождения.