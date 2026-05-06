Рост акций Alphabet происходит кратно быстрее, чем у NVIDIA

Компания Alphabet, владеющая Google и другими дочерними предприятиями, находится в шаге от того, чтобы обогнать своего конкурента – NVIDIA, заняв место самой дорогой компании в мире. В настоящее время акции Alphabet стоят примерно 4,7 трлн долларов США, в то время как NVIDIA оценивается в 4,8 триллионов долларов США. Источник изображения: Reuters

При этом динамика роста стоимости акций указывается на то, что у Alphabet есть важное преимущество. В этом году акции компании выросли примерно на 24%, а у NVIDIA за тот же промежуток времени – всего на 7%. При сохранении этой динамики уже в этом году Alphabet может официально занять место самой дорогой компании в мире.

Ключевым фактором успеха Alphabet стал её облачный бизнес Google Cloud, который демонстрирует высокие темпы роста и привлекает корпоративных клиентов. Дополнительным драйвером выступает развитие собственных чипов искусственного интеллекта (TPU), что позволяет компании снижать зависимость от сторонних поставщиков, включая ту же NVIDIA, усиливая собственные позиции на рынке.

Как известно, NVIDIA стала основным бенефициаром так называемого ИИ-бума. Компания заработала сотни миллиардов долларов на продаже ускорителей для искусственного интеллекта, но теперь её решения уступают более выгодным и эффективным специализированным чипам.