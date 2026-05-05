Команды всё чаще подписывают сделки с ИИ-стартапам, учитывая преимущества этих технологий

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) начали активно внедрять в «Формулу-1», что сделало их частью гонки .Об этом сообщает издание Reuters.

Различные команды всё чаще подписывают сделки с ИИ-компаниями вроде Anthropic или Oracle, поскольку эти технологии помогают определять тактику гонки. ИИ анализирует данные и подсказывает, когда делать пит-стопы (техническая остановка машины для смены колёс или дозаправки), а также автоматизирует рутинную работу: заполнение документов, бухгалтерские расчёты и другое. Последнее не менее важно, учитывая, что бюджет каждой команды ограничивается 215 миллионами долларов. Источник изображения: Reuters

Среди команд, имеющих ИИ-партнёра, числится Atlassian Williams F1, которая сотрудничает с известным стартапом Anthropic.

Помимо прочего, ИИ используется для выведения графиков и аналитики во время прямых трансляций, а также для дизайна трофеев и медиа-контента.

По данным платформы SponsorUnited, технологии являются одной из крупнейших статей расходов «Формулы-1». В прошлом сезоне на них потратили примерно 769 миллионов долларов, что на 41% больше, чем в предыдущем году, но это не только ИИ.