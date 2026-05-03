Как сообщает 9to5Google, компания случайно раскрыла свой новый экспериментальный ассистент на базе ИИ

Компания Google случайно раскрыла свой новый экспериментальный ассистент на базе искусственного интеллекта (ИИ) – COSMO. Приложение ненадолго появилось в магазине Google Play, после чего было быстро удалено, что указывает на его тестовый и ещё неготовый к релизу статус. Об этом сообщает издание 9to5Google. Источник изображения: Reuters

URL изображенияИсходя из информации об утечке, COSMO является ИИ-ассистентом следующего поколения, который может со временем заменить классический Google Assistant. Он сочетает современные ИИ-модели с глубокой интеграцией в Android, превращаясь из простого голосового помощника в полноценный инструмент управления задачами и информацией.

Источник изображения: 9to5Google

URL изображенияАссистент способен помогать с организацией дня, работать с календарём и задачами, создавать документы, искать информацию и взаимодействовать с различным контентом, начиная от текстов и заканчивая изображениями. Также он может автоматизировать действия на устройстве и в браузере, а главное – учитывать контекст пользователя, включая переписку и прошлые события.

Ожидается, что в основе ассистента лежат модели семейства Gemini, на которые Google активно переводит свои сервисы. Полноценный анонс COSMO, вероятно, состоится на конференции Google I/O 2026, которая пройдёт с 19 по 20 мая.