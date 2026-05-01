Nacvark
Samsung Electronics сообщила о росте прибыли от продажи микросхем в 50 раз
Объясняется это высоким спросом на фоне ИИ-бума

Компания Samsung Electronics сообщила о рекордном росте прибыли от производства и продажи микросхем памяти на фоне растущего спроса на оборудование, связанное с искусственным интеллектом (ИИ). Выручка компании за первый квартал 2026 года выросла в 50 раз, став рекордной за всю историю существования подразделения.Источник изображения: Reuters
URL изображенияОсновным клиентом южнокорейской компании остаются центры обработки данных, которые уже спровоцировали удорожание микросхем памяти. Samsung Electronics является ключевым в мире производителей чипов памяти DRAM и NAND.

Текущие тенденции указывают на то, что именно микросхемы памяти остаются категорией товара, препятствующего удешевлению ИИ. Высокий спрос, который в 2027 году может лишь усилиться, должен усилить рост выручки Samsung Electronics от основного своего оборудования. Руководство Samsung ожидает, что динамика сохранится в следующих кварталах этого года.

Samsung Electronics является одной из компаний, которая выигрывает на фоне роста спроса на ИИ. Ряд других компаний, включая SK Hynix, также улучшили свои финансовые результаты благодаря этому.

#искусственный интеллект #samsung electronics
Источник: reuters.com
