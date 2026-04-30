Совет директоров SpaceX связал компенсационный пакет для генерального директора с освоением Марса и капитализацией компании

Совет директоров SpaceX связал компенсационный пакет для генерального директора компании Илона Маска (Elon Reeve Musk) с колонизацией Марса, а также ростом стоимости компании в почти 7 раз. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственную информацию. Источник изображения: ChatGPTПо данным издания, руководство компании готово выплатить Маску около 200 миллионов акций компании, если он выполнит две цели – доведёт стоимость SpaceX до оценки в 7,5 триллионов долларов, а также создаст на Марсе постоянную колонию с населением примерно 1 миллион человек. В случае, если эти цели не будут достигнуты – он не получит ничего.

Поставленные цели крайней амбициозны и рассчитаны на десятилетия. Впрочем, 200 миллионов акций SpaceX с повышенным правом голосом – тоже далеко не малое состояние. На текущий момент сложно оценить, сколько именно это денег, поскольку SpaceX пока даже не провела IPO, но речь идёт как минимум о десятках, а как максимум – о сотнях миллиардов долларов.

Reuters отмечает, что это один из самых необычных компенсационных пакетов, ведь обычно совет директоров ставит более внятные цели, основанные на цифрах: прибыль, выручка или другое. В случае со SpaceX речь идёт о достаточно размытых целях с сомнительной перспективой. Тем не менее они соответствуют приоритетам самого Илона Маска, который намерен колонизировать Красную планету.