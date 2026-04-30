Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Илон Маск может заработать сотни миллиардов долларов на колонизации Марса
Совет директоров SpaceX связал компенсационный пакет для генерального директора с освоением Марса и капитализацией компании

Совет директоров SpaceX связал компенсационный пакет для генерального директора компании Илона Маска (Elon Reeve Musk) с колонизацией Марса, а также ростом стоимости компании в почти 7 раз. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственную информацию.Источник изображения: ChatGPTПо данным издания, руководство компании готово выплатить Маску около 200 миллионов акций компании, если он выполнит две цели – доведёт стоимость SpaceX до оценки в 7,5 триллионов долларов, а также создаст на Марсе постоянную колонию с населением примерно 1 миллион человек. В случае, если эти цели не будут достигнуты – он не получит ничего.

Поставленные цели крайней амбициозны и рассчитаны на десятилетия. Впрочем, 200 миллионов акций SpaceX с повышенным правом голосом – тоже далеко не малое состояние. На текущий момент сложно оценить, сколько именно это денег, поскольку SpaceX пока даже не провела IPO, но речь идёт как минимум о десятках, а как максимум – о сотнях миллиардов долларов.

Reuters отмечает, что это один из самых необычных компенсационных пакетов, ведь обычно совет директоров ставит более внятные цели, основанные на цифрах: прибыль, выручка или другое. В случае со SpaceX речь идёт о достаточно размытых целях с сомнительной перспективой. Тем не менее они соответствуют приоритетам самого Илона Маска, который намерен колонизировать Красную планету.

#илон маск #spacex #марс
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter