Nacvark
OpenAI может работать над созданием собственного смартфона
Он будет представлять собой набор ИИ-агентов

Стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI может работать над собственным мобильным телефоном в партнёрстве с компаниями MediaTek и Qualcomm. Об этом сообщает Android Authority.

Ожидается, что проект переосмыслит саму концепцию смартфонов, поскольку основная идея – переход от привычной модели с набором приложений к набору так называемых ИИ-агентов, которые могут самостоятельно выполнять задачи. Часть запросов пользователя будет обрабатываться напрямую телефоном, а более сложные запросы – облачными сервисами.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано ИИ)При этом OpenAI делает ставку на полный контроль экосистемы, как в своё время поступила Apple. Что касается операционной системы устройства – информации мало, но, вероятнее всего, это будет модифицированный Android или собственный проект ИИ-стартапа. Массовое производство может начаться не раньше 2028 года, проект ещё находится на раннем этапе разработки.

Всё вышеописанное является лишь инсайдом отдельных аналитиков, а не подтверждённой информацией. Тем не менее не стоит исключать, что OpenAI пойдёт именно таким путём, учитывая имеющиеся у компании возможности на фоне ИИ-бума.

#смартфон #искусственный интеллект #openai
Источник: androidauthority.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter