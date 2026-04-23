Её интегрируют во внутренние системы компании

Компания Microsoft подтвердила, что планирует использовать модель искусственного интеллекта (ИИ) Mythos для повышения кибербезопасности в своих рабочих процессах. Речь идёт о новой ИИ-модели, анонсированной Anthropic, которая способна определять потенциальные уязвимости в системе и предоставлять инструкции об их устранении.

Основная цель интеграции Mythos в цифровую инфраструктуру Microsoft заключается в ускорении поиска и исправления уязвимостей программного обеспечения. ИИ-модель установят в Security Development Lifecycle (SDL) – систему, которая сканирует программный код на уязвимости ещё на этапе разработки.

Ожидается, что Mythos будет заранее выявлять потенциальные уязвимости, помогая специалистам находить способ их устранения.

В настоящее время Mythos находится на этапе тестирования. Доступ к этой ИИ-модели имеют отдельные правительственные организации и компании, включая Microsoft, Apple, Amazon и другие. Основная причина таких ограничений – риски, связанные с тем, что Mythoc также может применяться для поиска уязвимостей с целью дальнейшего взлома.