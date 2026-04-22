Иск подан от лица 60 тысяч компаний

Компания Microsoft столкнулась в Великобритании с коллективным иском на общую сумму 2,1 миллиардов фунтов стерлингов (около 2,8 миллиардов долларов США), в которой её обвиняют в искусственном завышении цен за использование программного обеспечения Windows Server на облачных вычислительных сервисах. Источник изображения: ChatGPTИск был подан юристом Луизой Стаси. представляющей сразу почти 60 тысяч компаний. На прошлогоднем слушании истцы озвучили своё обвинение – Microsoft устанавливает более высокие оптовые цены на Windows Server, чем для пользователей Azure, и эти расходы перекладываются на корпоративных клиентов, делая Azure дешевле, чем тот же Amazon AWS или Google Cloud.

Microsoft отвергает обвинения, подчёркивая, что истцы не предоставили метод расчёта предполагаемых убытков, в связи с чем дело отклонили. Однако теперь Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции в Лондоне взялся за оспаривание этого решения, тем самым запустив судебные разбирательства.

Регуляторы в США, Европе и Великобритании также изучают практику Microsoft и других компаний в сфере облачных вычислений, но пока не выдвигали каких-либо обвинений.