Компания Microsoft столкнулась в Великобритании с коллективным иском на общую сумму 2,1 миллиардов фунтов стерлингов (около 2,8 миллиардов долларов США), в которой её обвиняют в искусственном завышении цен за использование программного обеспечения Windows Server на облачных вычислительных сервисах.Иск был подан юристом Луизой Стаси. представляющей сразу почти 60 тысяч компаний. На прошлогоднем слушании истцы озвучили своё обвинение – Microsoft устанавливает более высокие оптовые цены на Windows Server, чем для пользователей Azure, и эти расходы перекладываются на корпоративных клиентов, делая Azure дешевле, чем тот же Amazon AWS или Google Cloud.
Microsoft отвергает обвинения, подчёркивая, что истцы не предоставили метод расчёта предполагаемых убытков, в связи с чем дело отклонили. Однако теперь Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции в Лондоне взялся за оспаривание этого решения, тем самым запустив судебные разбирательства.
Регуляторы в США, Европе и Великобритании также изучают практику Microsoft и других компаний в сфере облачных вычислений, но пока не выдвигали каких-либо обвинений.