Американский техногигант вложит в ИИ-стартап до $25 млрд, но при условии, что он потратит более $100 млрд на облачные технологии Amazon

Компании Anthropic и Amazon заключили соглашение о взаимных инвестициях, которое даст стартапу в области искусственного интеллекта (ИИ) толчок вперёд, а также компенсирует в будущем расходы технологического гиганта. Согласно договорённостям, Amazon инвестирует 25 миллиардов долларов в США в Anthropic, но при условии, что ИИ-стартап потратит 100 миллиардов долларов США на облачные технологии Amazon Web Service в течение следующих 10 лет. Источник изображения: Reuters

На данном этапе Amazon выделит 5 миллиардов долларов инвестиций, но ещё 20 миллиардов долларов планирует потратить в будущем. Инвестиции дополнят уже ранее вложенные Amazon 8 миллиардов долларов в развитие Anthropic.

Amazon, в отличие от Anthropic, не имеет собственных популярных ИИ-моделей, но в то же время обладает большим количеством облачных вычислительных мощностей, которыми пользуются другие компании. Примечательно, что Amazon также не стесняется инвестировать в конкурентов Anthropic, включая OpenAI, диверсифицируя свой инвестиционный пакет в области ИИ.