Компания Blue Origin вчера провела коммерческий запуск ракеты-носителя New Glenn, которая успешно стартовала и вывела на орбиту спутники по заказу. Сам запуск прошёл успешно: первая ступень ракеты впервые была повторно использована и успешно приземлилась, что сделает последующие миссии дешевле. Однако есть нюанс.
Примерно через 2 часа после запуска Blue Origin сообщила, что спутник, выведенный в космос для компании AST SpaceMobile, оказался на «нештатной орбите». Простыми словами: уже в космосе что-то пошло не по плану и спутник ошибочно оказался на неправильной орбите – ниже, чем планировалось.
Для заказчика это означает потерянный спутник, поскольку он не сможет работать на текущей орбите, не говоря уже об отсутствии разрешения на использование тех координат. Ожидается, что постепенно спутник сведут с орбиты, где он сгорит в атмосфере Земли.
Подводя итог, запуск можно назвать частично успешным. С одной стороны – технически ракета стартовала успешно и справилась с задачей по поводу полезной нагрузки на орбиту. С другой стороны – цель миссии не выполнена, ведь спутник непригоден к использованию из-за неправильной орбиты.