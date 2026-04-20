Nacvark
Blue Origin впервые вывела на орбиту спутники с помощью ракеты-носителя New Glenn
Спутник действительно отделился от ракеты и был выведен в космос, но есть нюанс: он оказался на неправильной орбите

Компания Blue Origin вчера провела коммерческий запуск ракеты-носителя New Glenn, которая успешно стартовала и вывела на орбиту спутники по заказу. Сам запуск прошёл успешно: первая ступень ракеты впервые была повторно использована и успешно приземлилась, что сделает последующие миссии дешевле. Однако есть нюанс.

Примерно через 2 часа после запуска Blue Origin сообщила, что спутник, выведенный в космос для компании AST SpaceMobile, оказался на «нештатной орбите». Простыми словами: уже в космосе что-то пошло не по плану и спутник ошибочно оказался на неправильной орбите – ниже, чем планировалось.

Источник изображения: Blue OriginДля заказчика это означает потерянный спутник, поскольку он не сможет работать на текущей орбите, не говоря уже об отсутствии разрешения на использование тех координат. Ожидается, что постепенно спутник сведут с орбиты, где он сгорит в атмосфере Земли.

Подводя итог, запуск можно назвать частично успешным. С одной стороны – технически ракета стартовала успешно и справилась с задачей по поводу полезной нагрузки на орбиту. С другой стороны – цель миссии не выполнена, ведь спутник непригоден к использованию из-за неправильной орбиты.

#blue origin #ракета-носитель #new glenn
Источник: techcrunch.com
