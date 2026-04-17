Google, очевидно, сопротивляется этому

В Европейском союзе продолжают оказывать давление на технологических гигантов, применяя Закон о цифровых услугах (Digital Markets Act). Европейские чиновники призывают Google делиться частью своих поисковых данных с конкурентами, поскольку сейчас американская компания буквально установила монополию на этом рынке. Источник изображения: Reuters

Основное требование европейских регуляторов – дать другим поисковым системам и даже чат-ботам на базе искусственного интеллекта (ИИ) доступ к данным Google Search. Это позволит конкурентным сервисам улучшить свои поисковые системы и реально конкурировать с Google.

Google, очевидно, сопротивляется такому вмешательству. Старший юрист Google по вопросам конкуренции Клэр Келли подчёркивает, что компания будет сопротивляться мерам Европейского союза. Руководство компании считает их «выходящими за рамки дозволенного». Более того, в Google считают, что это поставит под угрозу конфиденциальность пользователей, ведь сторонние сервисы могут не иметь соразмерной защиты данных.

В 2025 году Европейская комиссия официально начала расследование против Google из-за возможной монополии рынка. За последние почти десять лет компания накопила многомиллиардные штрафы от европейских регуляторов.