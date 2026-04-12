Ракета успешно запустила космический корабль Orion к Луне, но остаётся крайне дорогой

Одна из задач миссий NASA серии Artemis является освоение Луны. Для успешного освоения лунной поверхности полёты на Луну должны быть достаточно дешёвыми, чтобы отправлять миссии на регулярной основе. В настоящее время NASA использует ракету Space Launch System (SLS) в связке с космическим кораблём Orion, который не так давно вернулся на Землю после 10-дневного облёта Луны. Источник изображения: Reuters

Однако, вероятнее всего, в будущем США всё же откажутся от этой ракеты и корабля. Запуск миссии с помощью SLS обходится около 4 миллиардов долларов, с учётом расходов на наземную инфраструктуру и космический корабль. Это, конечно, дешевле, чем миссии Apollo, но всё-таки по-прежнему недостаточно для полётов к Луне на регулярной основе.

По этой причине NASA обращается к компания SpaceX и Blue Origin, предлагая им предоставить свои коммерческие решения для отправки астронавтов на Луну. С большой вероятностью в будущем SLS будет заменена коммерческими решениями. Тем не менее пока SLS является единственной ракетой, подходящей для отправки миссии на Луну здесь и сейчас.

Пока непонятно, смогут ли SpaceX и Blue Origin оправдать надежды NASA на более дешёвую ракету. SLS, несмотря на свою цену, имеет поддержку в Конгрессе, поскольку выпуск этой ракеты обеспечивает тысячи рабочих мест в ряде штатов.