Одна из задач миссий NASA серии Artemis является освоение Луны. Для успешного освоения лунной поверхности полёты на Луну должны быть достаточно дешёвыми, чтобы отправлять миссии на регулярной основе. В настоящее время NASA использует ракету Space Launch System (SLS) в связке с космическим кораблём Orion, который не так давно вернулся на Землю после 10-дневного облёта Луны.Однако, вероятнее всего, в будущем США всё же откажутся от этой ракеты и корабля. Запуск миссии с помощью SLS обходится около 4 миллиардов долларов, с учётом расходов на наземную инфраструктуру и космический корабль. Это, конечно, дешевле, чем миссии Apollo, но всё-таки по-прежнему недостаточно для полётов к Луне на регулярной основе.
По этой причине NASA обращается к компания SpaceX и Blue Origin, предлагая им предоставить свои коммерческие решения для отправки астронавтов на Луну. С большой вероятностью в будущем SLS будет заменена коммерческими решениями. Тем не менее пока SLS является единственной ракетой, подходящей для отправки миссии на Луну здесь и сейчас.
Пока непонятно, смогут ли SpaceX и Blue Origin оправдать надежды NASA на более дешёвую ракету. SLS, несмотря на свою цену, имеет поддержку в Конгрессе, поскольку выпуск этой ракеты обеспечивает тысячи рабочих мест в ряде штатов.