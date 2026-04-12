Страна стремится вернуть лидерство в полупроводниковой отрасли

Правительство Японии в суббота одобрило выделение частной компании Rapidus государственного финансирования в размере 631,5 миллиардов японских иен (почти 4 миллиарда долларов США). Средства потратят на ускорение исследований и разработок микросхем. Источник изображения: Gemini AIRapidus разрабатывает передовые 2-нм чипы, планируя в 2027 году наладить их производство на территории Японии для поставок клиентам. Компания получает поддержку как от частных инвесторов, так и правительственных организаций.

Решение о выделении Rapidus государственного финансирования является частью усилий Токио по увеличению собственного производства микросхем. Власти Японии стремятся вернуть лидерство в полупроводниковой отрасли, укрепив собственные цепочки поставок.

Как известно, до 2000-х на долю Японии приходилась основная часть производимых в мире микросхем. Сейчас лидерами являются Южная Корея и Тайвань. На долю Японии приходится небольшая часть рынка. При этом Токио ставит цель к 2040 году занять до 30% мирового рынка чипов, в частности, для искусственного интеллекта.