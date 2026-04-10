Суммарно под сокращение могут попасть примерно 1 тысяча сотрудников из разных отделов

Компания The Walt Disney Company готовится к масштабным увольнениям, которые особенно затронут недавно объединённый маркетинговый отдел. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Gemini AIПо данным издания, основной причиной увольнений является небольшая прибыль от стриминговых платформ, сильная конкуренция на рынке и плохие сборы с выпуска фильмов. Компания реструктуризирует свою деятельность, пытаясь сокращать расходы для их перераспределения на цифровые направления.

Помимо прочего, компания объединит команды Disney+ и Hulu (стриминговый сервис компании), а также будет более активно работать над увеличением своих доходов с онлайн-бизнеса. Маркетинговое направление, судя по всему, уже не является приоритетным для компании, поскольку не приносит тех денег, которые были раньше.

Предстоящие увольнения станут одним из первых решений Джоша Д’Амаро, назначенного на должность генерального директора компании 18 марта 2026 года. Однако не он задал эту тенденцию, ведь с 2022 года компания уже уволили порядка 8 тысяч сотрудников.