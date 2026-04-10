В США пока нет законов, регулирующих ИИ

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску (Elon Reeve Musk), подала в суд против штата Колорадо, пытаясь заблокировать разработанный местным советом законопроект об искусственном интеллекте (ИИ). В настоящее время в США пока нет федеральных законов, регулирующих ИИ, поэтому региональные власти пытаются ввести собственные правила. Источник изображения: Reuters

Разработанный в Колорадо закон предъявляет ИИ-компаниям различные требования, включая приверженность защите пользователей, прозрачности и взятии на себя большей ответственности. xAI считает такие требования слишком жёсткими, возражая попытке Колорадо регулировать положения о том, что должно регулироваться федеральным законодательством США.

Одна из причин, по которой xAI выступает против этого закона, её могут заставить разделять политику штата в отношении дискриминации отдельных категорий и разнообразия. По мнению руководства компании, такое регулирование может замедлить развитие Grok и поставить под сомнение объективность существующих ИИ-моделей.

Reuters отмечает, что принятие региональными властями США отдельных законов в будущем может усложнить работу ИИ-стартапов из-за большого количества разносторонних правил в каждом штате.