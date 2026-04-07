Оно было связано с функцией Smart Summon, которая привела к небольшим авариям

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) закрыли расследование против компании Tesla, связанное с её новой функцией Smart Summon, которая позволяла владельцу электрокара вызывать к себе автомобиль без необходимости идти к парковке. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на NHTSA. Источник изображения: TeslaSmart Summon привела к ряду инцидентов, когда автопилот, активированный владельцем электрокара Tesla, привёл к повреждениям имущества. В частности, электрокар в автономном режиме наезжал на небольшие препятствия или сталкивался с другими автомобилями. Однако NHTSA пришла к выводу, что все подобные случаи не представляли особой угрозы жизни и здоровью американцев.

После обновления Tesla своего программного обеспечения с устранением обнаруженных проблем NHTSA пришла к решению о закрытии расследования, поскольку агентство не занимается несерьёзными авариями. В случае, если бы функция привела к серьёзным авариям, в ходе которых электрокар Tesla покалечил людей или нанёс многомиллионный ущерб государственному имуществу – компании пришлось бы отвечать перед федеральным органом.

Это далеко не первый случай, когда NHTSA получает жалобы на Tesla из-за программного и аппаратного обеспечения электрокаров. Пока что компания не попадала в серьёзные скандалы.