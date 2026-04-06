Из-за нехватки памяти компания не может удовлетворить спрос клиентов в короткие сроки

Компания Apple распродала все Mac Studio 256 GB, из-за чего сроки доставки следующих партий компактного настольного компьютера затягиваются почти на полгода. Об этом сообщает тематический портал 9to5Mac.

При попытке заказать на официальном сайте Apple компьютер Mac Studio с такой конфигурацией памяти пользователю предложат сроки доставки примерно от 4 до 5 месяцев. Таким образом, если заказать компьютер в апреле – получить его можно только в августе или даже сентябре. Источник изображения: Apple9to5Mac акцентирует внимание на том, что проблема с Mac Studio тесно связана с нехваткой памяти на рынке. По этой причине Apple уже прекратила производство версии 512 GB, сосредоточившись на поставках 256 GB. Однако даже с Mac Studio 256 GB возникли существенные задержки, которые мешают Apple покрывать спрос своих клиентов. Единственный способ получить Mac Studio в апреле – брать версию с памятью 96 GB за 4 тысячи долларов США.

Такая проблема крайне необычная для Apple, которая обычно заботится о том, чтобы доставить свои продукты пользователю в кратчайшие сроки.