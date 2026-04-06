В этот раз проблема связана с обледенением внутри труб

После того, как миссия Artemis II была официально запущена к Луне, в тот же день экипаж космического корабля Orion пожаловался на проблемы с туалетом. В короткие сроки экипаж смог устранить неполадку, воспользовавшись инструкциями NASA. Однако на этом история проблемного туалета стоимостью 23 миллиона долларов не завершилась. Источник изображения: NASAБлиже к концу прошлой недели экипаж Orion почувствовал странный запах гари, исходящий из зоны туалета. Как оказалось, внутри труб и стоков системы утилизации отходов замёрзла вода – лёд заблокировал нормальное функционирование аппарата.

По данным NASA, инцидент никак не влияет на ход миссию, а туалет в целом рабочий. При этом порой в системе утилизации происходят сбои, связанные с экстремальными перепадами температур в космосе, в связи с чем экипажу приходится прибегать к резервному оборудованию – мешкам для сбора жидкостей.

Судя по всему, экипажу миссии Artemis II не стоит рассчитывать на стабильную работу туалета в этот раз. Проблема может быть окончательно устранена только после того, как экипаж вернётся обратно на Землю, а инженеры NASA приступят к подробному анализу и решению проблемы.