Nacvark
На борту космического корабля Orion во второй раз сломался туалет
В этот раз проблема связана с обледенением внутри труб

После того, как миссия Artemis II была официально запущена к Луне, в тот же день экипаж космического корабля Orion пожаловался на проблемы с туалетом. В короткие сроки экипаж смог устранить неполадку, воспользовавшись инструкциями NASA. Однако на этом история проблемного туалета стоимостью 23 миллиона долларов не завершилась.Источник изображения: NASAБлиже к концу прошлой недели экипаж Orion почувствовал странный запах гари, исходящий из зоны туалета. Как оказалось, внутри труб и стоков системы утилизации отходов замёрзла вода – лёд заблокировал нормальное функционирование аппарата.

По данным NASA, инцидент никак не влияет на ход миссию, а туалет в целом рабочий. При этом порой в системе утилизации происходят сбои, связанные с экстремальными перепадами температур в космосе, в связи с чем экипажу приходится прибегать к резервному оборудованию – мешкам для сбора жидкостей.

Судя по всему, экипажу миссии Artemis II не стоит рассчитывать на стабильную работу туалета в этот раз. Проблема может быть окончательно устранена только после того, как экипаж вернётся обратно на Землю, а инженеры NASA приступят к подробному анализу и решению проблемы.

#сша #nasa #artemis #orion #artemis ii
Источник: bloomberg.com
