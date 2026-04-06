Британские власти пользуются недавним конфликтом между американской компанией и правительством США, стремясь извлечь выгоду

Великобритания пытается привлечь Anthropic к расширению своего присутствия в Лондоне, пользуясь недавним инцидентом, когда правительство США отказалось от услуг этой американской компании. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как известно, не так давно американское правительство признало Anthropic «угрозой для цепочки поставок», из-за чего компания фактически лишилась возможности получать контракты от государственных агентств и ведомств, связанных с США. Причиной для такого решения стал отказ компании предоставлять американским военным полный доступ к своим ИИ-моделям, несмотря на наличие контракта.

По данным Financial Times, в Лондоне хотят извлечь выгоду из этой ситуации. Британские власти предлагают Anthropic вариант «двойного листинга» акций компании – на фондовых рынках Великобритании и США. Это может оживить британский фондовый рынок, учитывая, что Anthropic имеет предварительную оценку примерно в 400 миллиардов долларов.

С большой вероятностью Anthropic сможет в судебном порядке очистить свою репутацию и продолжить сотрудничать с государственными органами США. Однако, очевидно, в Вашингтоне в ближайшие годы все равно не будут обращаться к Anthropic за услугами в области ИИ. Не исключено, что в отместку компания решит расширить свою деятельность в той же Европе, где более благоприятные условия для её бизнеса.