Менее чем за 2 года среднее количество поездок на роботакси в неделю выросло в 10 раз

Компания Waymo отчиталась о развитии услуг беспилотного такси в США, сообщив, что теперь в неделю проводит до 500 тысяч платных поездок в 10 крупных городах страны. В настоящее время услуги роботакси от дочернего предприятия Google (Alphabet) доступны в трёх штатах – Калифорния, Аризона и Техас, где регуляторы проявили гибкость. Источник изображения: WaymoКак отмечает портал TechCrunch, менее чем за 2 года количество поездок на роботакси Waymo в неделю выросло в десять раз. Ещё в мае 2024 года компания отчитывалась о 50 тысяч поездок. На тот момент услуги роботакси были доступны только в Финиксе, Сан‑Франциско и Лос‑Анджелесе. Причём в последних двух городах услуги предоставлялись в тестовом режиме.

Точно неизвестно, сколько роботакси используется Waymo во всех городах США. В декабре 2025 года речь была о трёх тысячах электрокарах, оснащённых специальными датчиками и программным обеспечением для автономного вождения.

Помимо Waymo, свои услуги роботакси пытается продвигать компания Tesla. При этом именно Waymo в настоящее время является в США лидером по количеству поездок на беспилотном такси.