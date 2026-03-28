Одним из его преимуществ является совместимость с экосистемой NVIDIA

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что китайские компании ByteDance и Alibaba планируют начать закупки у Huawei новых чипов искусственного интеллекта (ИИ) Ascend 950PR. Несмотря на то, что этот ИИ-чип уступает передовым разработкам NVIDIA, для китайских компаний он представляет надёжное решение в условиях жёсткого экспортного контроля США. Источник изображения: Gemini AIВ материале издания отмечают, что ключевым преимуществом Ascend 950PR является поддержка экосистемы NVIDIA – CUDA (Compute Unified Device Architecture). Это, в свою очередь, упрощает переход на китайские ИИ-чипы. При этом решение от Huawei больше подходит для высокоскоростных вычислений, а не обучения ИИ-моделей. В планах Huawei начать поставки Ascend 950PR корпоративным клиентам во второй половине 2026 года. Компания готова поставлять до 750 тысяч ИИ-чипов в год по стоимости до 10 тысяч долларов за единицу.

Reuters напоминают, что прошлый чип Huawei – Ascend 910C – не получил такой популярности в Китае. Он был значительно слабее, а также не предлагал совместимости с экосистемой CUDA, что делало переход крайне проблематичным из-за необходимости пересмотра всей архитектуры.