Компания Apple прекратила поддержку настольных компьютеров Mac Pro после того, как удалила информацию об этом продукте со своей официальной страницы. Об этом сообщает издание 9to5Mac, получившее подтверждение данной информации от представителей компании. Источник изображения: The Verge

URL изображенияApple завершила производство Mac Pro и не планирует в будущем выпускать новые модели данного компьютера. Судя по всему, компанию отдаёт предпочтение развитию компактных компьютеров Mac Studio, которые впервые поступили в продажу в 2022 году.

Mac Pro выделялся из всей продукции Apple огромным корпусом и возможностью апгрейда, но со временем потерял популярность, в том числе из-за перехода компании на собственные чипы. Одной из причин, почему этот компьютер не получил огромной популярности, является цена – от 7 тысяч долларов США..

В настоящее время Apple продаёт 24-дюймовые iMac и Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro, а также вышеупомянутый Mac Studio. Линейка ноутбуков компании также включает три основные модели – MacBook Pro, MacBook Air и бюджетный MacBook Neo.

