Причина решения – сокращение расходов на фоне растущих инвестиций в ИИ

Издание The Information сообщает, что компания Microsoft в последние недели уведомила менеджеров некоторых крупных подразделений о необходимости прекращении найма новых сотрудников. Решение затрагивает в основном отделы облачных технологий и продаж, включая Azure и группы по продажам в Северной Америки, но не охватывает всю компанию целиком. Основной причиной такого решения является перераспределение ресурсов в рамках стратегии по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Пока инвестиции в ИИ растут, компания старается сократить расходы на увеличение штата сотрудников. Несмотря на то, что новые вакансии замораживают, компания не отказывается от найма тех сотрудников, которые получили предложение. Помимо этого, Microsoft не сокращает вакансии, связанные с набором сотрудников для разработки ИИ-инструментов (Copilot, Gemini и другие).

Таким образом, речь не идёт о массовом сокращении вакансий, обусловленном нехваткой средств. Компания лишь экономит на отдельных подразделения, пока все имеющиеся ресурсы направляют на инвестиции В ИИ. Ожидается, что это будет способствовать более приятной статистики для инвесторов, которые заинтересованы в первую очередь в прибыльности компании.