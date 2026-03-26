За последние 11 лет многие европейских компании были поглощены корпорациями из США или попросту решили разместить свои акции на иностранной фондовой бирже

Европа могла потерять около 1,4 триллиона долларов США из-за оттока технологических компаний, которые разместили свои акции на иностранных фондовых биржах. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на исследование EQT AB и McKinsey & Co. Источник изображения: Reuters

Речь идёт не о доходах, которые утратила европейская технологическая отрасль, а потерянной рыночной капитализации. Технологические компании из Европы, включая перспективные стартапы, были поглощены иностранными гигантами или провели листинг на зарубежных биржах.

Как итог, выросшие в Европе компании разместили свои активы за пределами региона. Для Европы это оборачивается потерей потенциальных рабочих мест, технологий и отток капитала из региона.

Исследователи подчёркивают, что это могло произойти по ряду причин, в том числе напрямую не зависящих от европейской политики в отношении технологического сектора. В частности, объём венчурного капитала в Европе значительно меньше по сравнению с США, поэтому стартапам легче получить финансирование за рубежом. Помимо прочего, в Европе больше налогов, бюрократии и вмешательств государственного регулятора. Всё это создаёт не самые лучшие условия для развития технологических компаний в Европе, особенно, когда появляется перспектива выхода на крупный рынок США.