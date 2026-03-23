Власти заверяют, что дефицита нет, а ограничения направлены на накопление топлива

Премьер-министр Словении Роберт Голоб (Robert Golob) объявил об ограничениях на заправку топливом на автомобильных заправочных станциях (АЗС) для обычных потребителей из-за дефицита. В настоящее время ограничения действуют на ряде словенских АЗС в объёмах до 50 литров в день для автомобилей и до 200 литров в день для компаний и приоритетных потребителей (дальнобойщики, перевозчики, фермеры и другие). Источник изображения: Reuters

Словенский премьер утверждает, что в стране достаточно топлива, склады полны и никакого дефицита не предвидится. Что касается введённых мер – они необходимы, чтобы накопить достаточные запасы топлива на случай усугубления ситуации на энергетическом рынке. При этом ограничения действуют до следующего уведомления, то есть до приказа правительства об отмене.

Роберт Голоб также добавил, что вооружённые силы страны будут привлечены для помощи розничным торговцам в перемещении продуктов.

Решение об ограничении заправки на АЗС может быть обусловлено общей ситуацией на энергетическом рынке и трансграничными заправками из соседних стран, которые мешают накоплению топлива. Вероятнее всего, проблема также усугубляется сразу двумя факторами – напряжённость на Ближнем Востоке и ограничения поставок в Европу по нефтепроводу «Дружба».