Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Словении ограничили продажу топлива на АЗС
Власти заверяют, что дефицита нет, а ограничения направлены на накопление топлива

Премьер-министр Словении Роберт Голоб (Robert Golob) объявил об ограничениях на заправку топливом на автомобильных заправочных станциях (АЗС) для обычных потребителей из-за дефицита. В настоящее время ограничения действуют на ряде словенских АЗС в объёмах до 50 литров в день для автомобилей и до 200 литров в день для компаний и приоритетных потребителей (дальнобойщики, перевозчики, фермеры и другие).Источник изображения: Reuters
URL изображенияСловенский премьер утверждает, что в стране достаточно топлива, склады полны и никакого дефицита не предвидится. Что касается введённых мер – они необходимы, чтобы накопить достаточные запасы топлива на случай усугубления ситуации на энергетическом рынке. При этом ограничения действуют до следующего уведомления, то есть до приказа правительства об отмене.

Роберт Голоб также добавил, что вооружённые силы страны будут привлечены для помощи розничным торговцам в перемещении продуктов.

Решение об ограничении заправки на АЗС может быть обусловлено общей ситуацией на энергетическом рынке и трансграничными заправками из соседних стран, которые мешают накоплению топлива. Вероятнее всего, проблема также усугубляется сразу двумя факторами – напряжённость на Ближнем Востоке и ограничения поставок в Европу по нефтепроводу «Дружба».

#нефть #бензин #словения #азс
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter