Компания Waymo, специализирующаяся на оказании услуг беспилотного такси в ряде крупных городов США, сообщила, что её автомобили преодолели уже более 170 миллионов миль (около 273 миллиона километров) без серьёзных инцидентов. Такой статистикой компания пытается продемонстрировать безопасность услуг роботакси. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОднако, как разбирают в материале The Verge, на самом деле не всё так гладко. За историю работы роботакси были немногочисленные инциденты, когда электрокары Waymo на беспилотном управлении нарушали правила дорожного движения. В частности, электрокары не стесняются обгонять школьные автобусы во время высадки или посадки пассажиров, а также создавать препятствия для проезда автомобилей скорой помощи.

Помимо прочего, 270 миллионов километров – лишь 0,004% от всего дорожного трафика в США. Проще говоря, пока роботакси не настолько распространено, чтобы смело называть его более безопасным, чем обычные услуги такси с водителем.

В настоящее время Waymo ещё не имеет лицензий на оказание услуг роботакси по всей территории США. Компания по-прежнему работает над сертификацией и усовершенствованием своих технологий, не забывая рассказывать о своих успехах, чтобы повлиять на консервативный взгляд в отношении беспилотного такси.