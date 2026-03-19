Власти считают, что школьники итак слишком зависимы от интернета

В Польше планируют запретить в школах использование мобильных телефонов детьми младше 16 лет, стремясь ограничить время, которое проводят школьники за экраном смартфона. О соответствующих планах сообщила министр образования страны Барбара Новацкая (Barbara Nowacka). Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Польский министр сообщила журналистам, что её ведомство завершает работу над законодательными изменениями для введения запрета. Новые правила вступят в силу с начала следующего учебного года, то есть с 1 сентября 2026 года. Барбара Новацкая объясняет, что использование мобильных телефонов в школе не может быть нормой:

«Мы видим, насколько дети зависимы от интернета», – добавила она.

При этом запрет будет затрагивать только учащихся в начальной школе (с 7 до 15 лет). Школьники, проходящие обучение на профильных направлениях старшей школы, смогут свободно использовать мобильные телефоны в учебных заведениях. Похожие запреты уже введены в Нидерландах, Италии и Южной Корее. В этих странах местные власти также объяснили ограничения снижением у школьников уровня концентрации на уроках из-за свободного доступа к смартфонам.