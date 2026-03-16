Компания Niantic, разработавшая игру, договорилась о партнёрстве со стартапом Coco Robotics

Компания Niantic, разработавшая популярную в конце 2010-х годов игру Pokémon GO, договорилась о сотрудничестве со стартапом в области автономной доставки Coco Robotics. Роботы компании будут использовать систему визуального позиционирования от компании Niantic, которая ориентируется по местности по окружающим объектам. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Технология Niantic добилась точности до нескольких сантиметров благодаря большой базе изображений, в составлении которой компании помогли игроки Pokémon GO. Причём пользователи сами не подозревали, как обеспечили разработчику мобильной игры более 30 миллиардов фотографий и сканов локаций. Такой массив данных позволил создать полноразмерные 3D-модели реальных локаций, что может пригодиться роботам-доставщикам.

Роботы-доставщики порой могут сталкиваться с погрешностью GPS, которую можно компенсировать как раз таки благодаря системе визуального позиционирования. При этом роботы-доставщики также станут одним из инструментов для усовершенствования базы данных Niantic.

В будущем Niantic планирует использовать свои технологии и огромную базу данных для создания подробной карты мира, где будут точно изображаться все локации и окружающие объекты.