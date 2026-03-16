Компания Niantic, разработавшая популярную в конце 2010-х годов игру Pokémon GO, договорилась о сотрудничестве со стартапом в области автономной доставки Coco Robotics. Роботы компании будут использовать систему визуального позиционирования от компании Niantic, которая ориентируется по местности по окружающим объектам.Технология Niantic добилась точности до нескольких сантиметров благодаря большой базе изображений, в составлении которой компании помогли игроки Pokémon GO. Причём пользователи сами не подозревали, как обеспечили разработчику мобильной игры более 30 миллиардов фотографий и сканов локаций. Такой массив данных позволил создать полноразмерные 3D-модели реальных локаций, что может пригодиться роботам-доставщикам.
Роботы-доставщики порой могут сталкиваться с погрешностью GPS, которую можно компенсировать как раз таки благодаря системе визуального позиционирования. При этом роботы-доставщики также станут одним из инструментов для усовершенствования базы данных Niantic.
В будущем Niantic планирует использовать свои технологии и огромную базу данных для создания подробной карты мира, где будут точно изображаться все локации и окружающие объекты.