Nacvark
Власти Великобритании выделят более $1 млрд на решение проблемы с безработицей среди молодёжи
Финансирование позволит создать свыше 200 тысяч рабочих мест

Правительство Великобритании планирует объявить о новой инициативе по борьбе с безработицей среди молодёжи, в рамках которой будет выделено финансирование в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов США). Работодателям по всей стране будут предложены субсидии от государств за наём молодых сотрудников.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Министр труда и пенсий Пэт Макфадден (Pat McFadden) рассчитывает, что государственная поддержка позволит создать более 200 тысяч новых рабочих мест. Каждая компания, нанявшая одного молодого сотрудника возрастом от 18 до 24 лет, может претендовать на единоразовую выплату в размере 3 тысяч фунтов стерлингов. При этом выплаты положены только в том случае, если молодой специалист искал работу в течение более 6 месяцев.

Конфедерация по найму и трудоустройству (Recruitment and Employment Confederation) поддержала анонсированные Лондоном меры, но подчеркнула, что этого недостаточно. Организация призывает британское правительство в первую очередь решить проблему с высокой стоимостью занятости, чтобы компании не опасались нанимать специалистов без опыта.

В настоящее время в Великобритании уровень безработицы среди молодёжи выше, чем в Европейском союзе: более 16% людей в возрасте от 16 до 24 лет ищут работу и не проходят квалификационные курсы. Обусловлено это в том числе строгим трудовым законодательством, которое заставляет работодателей более скрупулёзно подходить к процессу найма, отдавая предпочтение квалифицированным сотрудникам со стажем, а не выпускникам учебных заведений без опыта.

#великобритания
Источник: bloomberg.com
