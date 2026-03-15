В сети появились кадры нового робота, разрабатываемого группой инженеров из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне (Китай). Конструкция представляет собой двуного робота, который следует за человеком, напоминая силуэт кентавра (существо с телом лошади и туловищем человека) из греческой мифологии.

«Робот-кентавр» адаптируется к различным направлениям и скоростям ходьбы человека, перемещаясь по разнообразной местности в качестве спутника. На робота можно повесить груз весом до 20 килограммов, что избавляет от необходимости носить рюкзак или перевозить тележку. Привязка к человеку делает робота концептуально похожим на экзоскелет, где всё также зависит от движений человека. Тем не менее, «робот-кентавр» скорее является спутником, который упрощает переноску тяжестей.

Более того, разработка китайских инженеров не только заменяет рюкзак, но и создаёт горизонтальную силу взаимодействия в сагиттальной плоскости. Проще говоря, робот может подталкивать человека вперёд. Такая замена тележки кажется эффективной, если не задаваться вопросом, что произойдёт в случае падения человека вместе с этой конструкцией.

*Изображения в материале принадлежат Southern University of Science and Technology.