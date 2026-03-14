Немецкий автопроизводитель планирует вернуть лидерство на автомобильном рынке Китая

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о крупнейшей в своей истории стратегии по возвращению лидерства на рынке электромобилей в Китае. Компания начинает серийное производство новых электрокаров ID.Unyx 08, разработанных совместно с китайским автопроизводителем Xpeng. Источник изображения: Volkswagen AnhuiРечь идёт о пятиметровом кроссовер-купе, адаптированном специально для китайских потребителей. Полный приводит 370 кВт (503 л.с.) и аккумулятор ёмкостью 95,04 кВт·ч обеспечивают запас хода до 730 километров. Внутри автомобиля два 15-дюймовых экрана, сиденья с функцией массажа, а также возможностью трансформации в «спальное место».

К 2030 году Volkswagen планирует вывести на рынок Китая около 50 новых электрокаров, часть из которых можно будет увидеть уже в этом году. Новая производственная архитектура компании позволяет ей значительно быстрее запускать в производство новые модели. Так, например, вышеупомянутый ID.Unyx 08 удалось запустить в производство всего за 2 года.

С 1980-х годов Volkswagen обеспечивала себе лидерство на рынке Китая, пока в 2023 году компания не столкнулась с серьёзной конкуренцией со стороны местных автопроизводителей – BYD и Geely. В настоящее время на долю китайских автопроизводителей приходится больше продаж в Китае. Тем не менее, компания старается вернуть лидерство на рынке, особенно на фоне отмены Пекином субсидирования экологических автомобилей BYD. В первые месяцы 2026 года Volkswagen установил лидерство по продажам на рынке легковых автомобилей.