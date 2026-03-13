Большие комиссии App Store и Google Play уже давно стали предметом критики и антимонопольных разбирательств

Компания Apple с 15 марта снижает комиссии для разработчиков в своём магазине мобильных игр App Store с 30% до 25%, что является серьёзным пересмотром внутренней политики. Нюанс в том, что изменения затрагивают только рынок Китая, где компания столкнулась с высоким риском вмешательства антимонопольных органов. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ пресс-релизе компании подчёркивают, что соответствующее решение было принято после «обсуждений с китайским регулятором». Помимо прочего, Apple снижает комиссию с 15% до 12% для разработчиков небольших приложений (Mini Apps Partner Program). Речь идёт о тех приложениях, чей доход составляет менее 1 миллиона долларов.

Стоит отметить, что высокие комиссии в App Store и Google Play уже давно являются предметом для критики и антимонопольных разбирательств. Компании в одностороннем порядке контролируют рынок мобильных игр на своих операционных системах, из-за чего у разработчиков попросту нет альтернативы, кроме как смириться с высокими комиссиями. Впрочем, Apple заверила, что «всегда предлагает конкурентоспособные тарифы App Store разработчикам, распространяющим приложения в Китае». Не исключено, что подобные уступки для китайских разработчиков могут создать прецедент, который привлечёт внимание регуляторов из других стран, где уже давно бросили взгляд в сторону больших комиссий App Store.