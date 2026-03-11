Последний раз подобные меры, но в меньших объёмах предпринимались в 2022 году

Международное энергетическое агентство (МЭА), куда входят 36 государств, предлагает провести самое масштабное в истории высвобождение стратегических запасов нефти, чтобы сдержать растущие цены на энергоносители. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Источник изображения: Reuters

URL изображенияСоответствующая инициатива прозвучала на фоне резкого скачка цен на нефть, которые в моменте достигли 120 долларов за баррель марки Brent. Ситуация вызвана сложностями с транспортировкой нефти через Ормузский пролив, из-за чего в мире нарушились традиционные цепочки поставок. Предполагается, что вопрос о высвобождении запасов нефти будет поднят на экстренном заседании МАЭ, если ни одна из стран не выступит против. Среди постоянных участников МАЭ – США, Европа, крупные импортёры и экспортёры нефти на Ближнем Востоке и в Азии.

По данным The Wall Street Journal, обсуждается высвобождение сразу 182 миллионов баррелей нефти. Это значительно больше, чем было высвобождено в 2022 году из-за аналогичного скачка цен на энергоносители. Высвобождение нефти считается крайним явлением, которое происходит на фоне нарушения поставок или резкого роста цен. Появление на рынке больших объёмов нефти приводит к снижению стоимости энергоносители, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В данном случае высвобождение нефти странами МАЭ может временно сдержать рост, пока ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется.