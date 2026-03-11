Соответствующую инициативу выдвинул президент страны Эмманюэль Макрон (Emmanuel Macron)

Президент Франции Эмманюэль Макрон (Emmanuel Macron), чьи слова приводит издание Reuters, в ходе саммита World Nuclear Energy Summit заявил о планах использовать атомную энергетику страны для развития искусственного интеллекта (ИИ) за счёт новой инфраструктуры. Страна обладает избытком низкоуглеродной электроэнергии, генерируемой атомными электростанциями (АЭС). Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)По словам французского президента, из-за избытка в прошлом году Франции приходилось экспортировать примерно 90 тераватт‑часов электроэнергии. Имеющуюся электроэнергию можно использовать для обеспечения крупных дата-центров, которые потребляют много энергии. Проще говоря, Макрон желает привлечь во Францию крупные технологические компании из других стран, чтобы они строили дата-центры без серьёзных ограничений по доступной энергии.

В настоящее время во Франции находится порядка 300 небольших и крупных дата-центров, что делает страну третьей по количеству после Великобритании и Германии. В 2024 году французские дата-центры потребляли более 1,1 ГВт, но ожидается, что цифра кратно увеличится к началу 2030-х. Среди крупных операторов французских дата-центров – Equinix, Amazon, Microsoft, Google и другие.