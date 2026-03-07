Строительством занимается компания TerraPower Билла Гейтса (William Henry Gates)

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) официально выдала разрешение компании TerraPower, основанной Биллом Гейтсом (William Henry Gates), на строительство их первого малого модульного реактора Natrium в штате Вайоминг. Отмечается, что это первое разрешение на строительство коммерческого реактора за последние десятилетия. Источник изображения: сайт TerraPowerСама по себе концепция Natrium предусматривает новый, более безопасный и эффективный, подход к строительству АЭС. Электростанция работает за счёт передового натриевого реактора с тепловым накопителем на основе растворённых солей. В качестве топлива – низкообогащённый уран HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium), который достигает большего уровня обогащения по сравнению с LEU (Low-Enriched Uranium) в обычных АЭС. Благодаря этому реактор Natrium сможет сохранить компактность, вырабатывать пропорционально больше электроэнергии и сократить количество ядерных отходов.

Максимальная мощность реактора составит до 500 мегаватт, что значительно меньшими в сравнении с современными реакторами мощностью примерно 1000 мегаватт. Тем не менее, речь идёт о малом модульном реакторе, который занимает меньше места и строится гораздо быстрее, чем большие АЭС. Строительство площадки для АЭС Natrium началось в 2024 году, ещё до получения разрешения от NRC, а принятое решение позволит строителям перейти к следующему этапу – возведение комплекса. Окончательный ввод в эксплуатацию АЭС Natrium состоится к 2030 году.