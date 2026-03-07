Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) официально выдала разрешение компании TerraPower, основанной Биллом Гейтсом (William Henry Gates), на строительство их первого малого модульного реактора Natrium в штате Вайоминг. Отмечается, что это первое разрешение на строительство коммерческого реактора за последние десятилетия.Сама по себе концепция Natrium предусматривает новый, более безопасный и эффективный, подход к строительству АЭС. Электростанция работает за счёт передового натриевого реактора с тепловым накопителем на основе растворённых солей. В качестве топлива – низкообогащённый уран HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium), который достигает большего уровня обогащения по сравнению с LEU (Low-Enriched Uranium) в обычных АЭС. Благодаря этому реактор Natrium сможет сохранить компактность, вырабатывать пропорционально больше электроэнергии и сократить количество ядерных отходов.
Максимальная мощность реактора составит до 500 мегаватт, что значительно меньшими в сравнении с современными реакторами мощностью примерно 1000 мегаватт. Тем не менее, речь идёт о малом модульном реакторе, который занимает меньше места и строится гораздо быстрее, чем большие АЭС. Строительство площадки для АЭС Natrium началось в 2024 году, ещё до получения разрешения от NRC, а принятое решение позволит строителям перейти к следующему этапу – возведение комплекса. Окончательный ввод в эксплуатацию АЭС Natrium состоится к 2030 году.