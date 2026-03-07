Компания требует возврат средств с процентами

Компания Nintendo, специализирующаяся на производстве игровых консолей, подала суд на правительство США после того, как Верховный суд признал пошлины президента Дональда Трампа (Donald John Trump) незаконными. Как сообщают иностранные профильные издания Aftermath и IGN, Nintendo обратилась в Международный торговый суд США с требованием к правительству о возмещении средств с процентами. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Основной аргумент Nintendo – решение Верховного суда США, который признал пошлины Трампа незаконными. Иск был подан вопреки рекомендациям самого Трампа следовать его тарифной политике и игнорировать судебное решение, чтобы не столкнуться с тяжёлыми последствиями. При этом основная претензия производителя игровых приставок заключается не в факте наличия торговых пошлин, а в последствиях, которые привели к переносу предзаказов Nintendo Switch 2 с начала апреля на конец. Тогда компании удалось сохранить цену на игровую консоль в 450 долларов США, но аксессуары к ней всё же выросли в стоимости.

Теперь, когда пошлины де-юре признаны в США незаконными, Nintendo хочет получить компенсацию от правительства США. Стоит отметить, что Nintendo Switch производят в Китае и Вьетнаме – обе страны в прошлом году попали под существенные пошлины США. По этой причине фактическая стоимость игровых консолей на рынке США выросла.