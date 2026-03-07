ОАЭ являются важным на Ближнем Востоке центром торговли драгоценными металлами

В Дубае появилась возможность приобрести золото со значительной скидкой, учитывая растущую напряжённость на Ближнем Востоке, которая нарушила авиасообщения и затрудняет вывоз драгоценных металлов из основного торгового центра в регионе. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)По данным издания, многие покупатели золота отменяют заказы и отказываются от новых, учитывая возможные риски при транспортировке и высокие расходы на логистику. Это привело к тому, что трейдеры ищут новых покупателей, предлагая им скидки до 30 долларов за унцию по сравнению с ценой Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. По состоянию на пятницу отправка многих партий золота оказалась невозможной, хотя вывоз всё же продолжается, но в меньших объёмах.

Bloomberg напоминает, что Объединённые Арабские Эмираты являются важным центром переработки и экспорта золота покупателям по всей Азии. Только в 2024 году страна импортировала почти 1,4 тысячи тонн золота общей стоимостью свыше 100 миллиардов долларов. Одним из крупнейших импортёров золота из Объединённых Арабских Эмиратов является Индия, которая столкнулась с просадкой поставок из-за закрытого воздушного пространства.