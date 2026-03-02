Сайт Конференция
Nacvark
В ОАЭ временно остановился один из дата-центров
Электроснабжение было повреждено из-за посторонних предметов, которые вызвали пожар

Amazon Web Services (облачное подразделение Amazon) в воскресенье сообщила о временных проблемах с доступностью центра обработки данных в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), электроснабжение которого было отключено из-за внешнего воздействия. В официальном заявлении компании говорится, что ситуация вызвана пожаром из-за попадания в оборудование посторонних предметов.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Инцидент произошёл в 04:30 утра по тихоокеанскому времени, затронув одну из «зон доступности». Под этим термином подразумевается соединение одного или нескольких физических дата-центров. Восстановление повреждённого объекта займёт у Amazon несколько часов. При этом компания не сообщала о проблемах с другими дата-центрами на территории ОАЭ.

Вероятнее всего, проблемы с электроснабжением обусловлено напряжённой ситуацией на Ближнем Востоке, а упомянутые «посторонние предметы» являются обломками, которые в результате падения вызвали пожар на технологическом оборудовании. В ОАЭ насчитывается более 50 дата-центров, которые расширяются в присутствии крупных американских компаний – Amazon Web Services и Microsoft.

#искусственный интеллект #оаэ #дата-центр
Источник: reuters.com
