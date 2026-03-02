Местные власти требуют от ИИ-сервисов проверять возраст пользователей, чего они пока не делают

С 9 марта в Австралии вступают в силу новые правила, согласно которым интернет-сервисы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), должны ограничить доступ к своим инструментам австралийцам младше 18 лет. Как узнало издание Reuters, более половины известных чат-ботов, включая Grok от xAI, до сих пор не опубликовали свой план по соблюдению этих правок в законодательство. На фоне этого Комиссариат по электронной безопасности Австралии заявил, что правительство готово заставить поисковые системы и магазины приложений ограничить доступ к ИИ-сервисам, которые не проверяют возраст австралийских пользователей. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)

Австралийский регулятор пока не фиксировал случаев, когда из-за ИИ несовершеннолетние совершали противоправные или аморальные действия. Однако регулятору известно, что в отдельных случаях дети в возрасте от 10 лет пользовались интерактивными инструментами ИИ на протяжении 6 часов в день. Власти полагают, что вред от чат-ботов ИИ даже гораздо больше, чем от социальных сетей, доступ к которым для несовершеннолетних также ограничен.

Пока преждевременно говорить, какие именно чат-боты с ИИ попадут под запрет в Австралии. Окончательное станет понятно после 9 марта 2026 года, когда вступят в силу новые правила. Очевидно, что австралийский регулятор после этого срока ещё попытается договориться с владельцами чат-ботов о механизме возрастного контроля.