Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
OpenAI договорилась с США об использование своего ИИ в секретных системах
Произошло это после того, как Anthropic лишилась контракта из-за собственных принципов

Не так давно между Министерством обороны США и технологической компанией Anthropic прошли переговоры, связанные с использованием её моделей искусственного интеллекта (ИИ) в секретных системах ведомства. Компания отказалась предоставлять Пентагону полный доступ к своим ИИ-моделям, сославшись на принципы, которым она придерживается. Переговоры не привели к пересмотру Anthropic своей позиции, поэтому Пентагон отказался от сотрудничества. Более того, президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) заявил о планах признать Anthropic «риском в цепочке поставок», что может серьёзно повлиять на её инвестиционную привлекательность.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Компания OpenAI, конкурирующая с Anthropic, объявила о сотрудничестве с Пентагоном относительно использования её технологий в области ИИ в секретных системах ведомства. При этом компания утверждает, что ей удалось добиться от американских военных таких условий, которые не предлагали даже Anthropic. OpenAI запрещает Пентагону использовать её ИИ-модели в следующих направлениях: массовая слежка, управление автономным вооружением и принятие стратегических решений в автоматическом режиме.

OpenAI подчеркнули, что её сотрудники будут иметь допуск к секретной информации и контролировать использование ИИ. В случае, если США нарушат условия использования ИИ-моделей компании, она расторгнет контракт с Пентагоном. Однако OpenAI ожидает, что до этого не дойдёт. Помимо прочего, OpenAI вступилась за Anthropic, призвав правительство США не признавать компанию «риском в цепочке поставок».

#сша #искусственный интеллект #openai #anthropic
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл возвратные поддоны Amazon за $100 и получил в коробке 40 модулей DDR5
1
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
19
В США отказываются от использования ракет Vulcan из-за неполадок при запуске
+
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
6
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в Resident Evil Requiem после отката драйверов Nvidia
+
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 3070 и RTX 5060 в ряде популярных игр
1
Пользователь купил блоки питания в десять раз дешевле их реальной цены из-за ошибки продавца
11
Пользователь купил паллет с возвращенным товаром Amazon за 100 долларов и получил 40 модулей DDR5
+
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
3
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 2070 Super в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх
2
Графический драйвер Nvidia 595.59 WHQL нарушил работу видеокарт и был отозван
5
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
3
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
5
NVIDIA прогнозирует дефицит игровых чипов вплоть до конца года
+
Китай поднял цены на оптоволокно для России в 2,5–4 раза
3
Видеопамять GDDR7 от Micron появилась на видеокартах GeForce RTX 50
+
Эксперты сравнили Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900K в ряде популярных игр
+
Американец заплатил $100 за паллету с возвращенными товарами и нашел 40 модулей DDR5 на $7000
4
Компания Lenovo анонсировала планшет со странным дизайном
+
Информатор опубликовал рендеры 32-ядерного и 8-ядерного настольных процессоров AMD на базе Zen 7
+

Популярные статьи

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
73
«Пять ночей с Фредди 2», «Крик 7»: краткий обзор новых фильмов ужасов
2
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
3

Сейчас обсуждают

Эля Курбанова
08:19
После нас - хоть потоп!
Зампред правительства РФ Новак: запасов нефти в России при текущем уровне добычи хватит на 62 года
Cowboy Huggies
07:08
Если средства позволяют, однозначно нужно переходить на 16k, 4k вчерашний день.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Cowboy Huggies
07:03
Я не знаю не одного человека, который после 8к вернулся к 4к.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Garthar
06:58
Вполне здоров и нет не режут. Режут глаза не пиксели на 23 дюймовом монике, а говеная матрица и кривое отображение. Вот на 27 уже заметно да. По сути 23 дюйма это последний размер на котором FHD еще н...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Cowboy Huggies
06:50
32" все-таки маловат, 37" приятней намного
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Bernigan
05:01
Ох смотрел я недавно первую часть этого Фредди, ну такая детская куита, так что вторую вообще нет никакого желания смотреть
«Пять ночей с Фредди 2», «Крик 7»: краткий обзор новых фильмов ужасов
Cowboy Huggies
04:46
А без физикс?
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
Китя.
04:36
Да всяко.
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
KAA
04:20
Если поставить рядом 32" 16:9 и 34" 21:9 , второй будет немного шире, сантиметров на 6, но намного ниже. 32" явно смотрится поинтересней.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
littleleshy
03:56
24" WQHD, потому что на FulHD такой же диагонгали вижу пиксели. Расстояние вытянутой руки. Предыдущим монитором был 21" FullHD.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter