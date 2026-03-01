Произошло это после того, как Anthropic лишилась контракта из-за собственных принципов

Не так давно между Министерством обороны США и технологической компанией Anthropic прошли переговоры, связанные с использованием её моделей искусственного интеллекта (ИИ) в секретных системах ведомства. Компания отказалась предоставлять Пентагону полный доступ к своим ИИ-моделям, сославшись на принципы, которым она придерживается. Переговоры не привели к пересмотру Anthropic своей позиции, поэтому Пентагон отказался от сотрудничества. Более того, президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) заявил о планах признать Anthropic «риском в цепочке поставок», что может серьёзно повлиять на её инвестиционную привлекательность. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Компания OpenAI, конкурирующая с Anthropic, объявила о сотрудничестве с Пентагоном относительно использования её технологий в области ИИ в секретных системах ведомства. При этом компания утверждает, что ей удалось добиться от американских военных таких условий, которые не предлагали даже Anthropic. OpenAI запрещает Пентагону использовать её ИИ-модели в следующих направлениях: массовая слежка, управление автономным вооружением и принятие стратегических решений в автоматическом режиме.

OpenAI подчеркнули, что её сотрудники будут иметь допуск к секретной информации и контролировать использование ИИ. В случае, если США нарушат условия использования ИИ-моделей компании, она расторгнет контракт с Пентагоном. Однако OpenAI ожидает, что до этого не дойдёт. Помимо прочего, OpenAI вступилась за Anthropic, призвав правительство США не признавать компанию «риском в цепочке поставок».